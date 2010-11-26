Влада має поліпшити доступ дослідників до архівної інформації

Міжнародна науково-практична конференція “Удосконалення законодавства і практики щодо забезпечення доступу до архівної інформації в Україні” рекомендує з метою поліпшення доступу дослідників до архівної інформації звернути увагу органів державної влади України на необхідність поліпшення матеріально-технічної бази архівних установ, створення умов для електронного доступу до документів Національного архівного фонду.

Про це зазначається в рекомендації Конференції, яка проходила 25-26 листопада за ініціативою Харківської правозахисної групи, Державного комітету архівів України, Інституту держави і права ім. В.Корецького Національної академії наук України та Міжнародної асоціації істориків права.

Конференція також рекомендує усім учасникам законотворчих процесів вжити заходів до ініціювання і прийняття змін у законодавстві України про інформацію, спрямованих на його приведення у повну відповідність до сучасних європейських стандартів, зняття деяких необґрунтованих перешкод у доступі до окремих видів архівної інформації. Зокрема, слід на законодавчому рівні визнати свободу інформації і позбутися рудиментів окремих груп користувачів документами Національного архівного фонду. Вважати можливим обмеження доступу до архівної інформації, як і до інших видів інформації, лише за наявності таких умов: обмеження доступу відповідає легітимній меті, визначеній в ст. 34 Конституції України; доступ до цієї інформації нанесе істотну шкоду цій меті; шкода від доступу до цієї інформації більше, ніж шкода від заборони доступу.

Конференція також рекомендує вважати доцільним продовження роботи з розсекречування інформації, яка не становить державної або іншої охоронюваної таємниці у сучасній Україні. Крім того, рекомендується забезпечити виконання рекомендації Ради Європи, щоб плата за додаткові послуги архівних установ не перевищувала їх реальної вартості.

Учасниками Конференції було констатовано наявність в Україні прогресивного за своїм основним змістом законодавства з питань інформації та архівної справи, позитивну динаміку у вирішенні практичних питань доступу користувачів до архівної інформації, зокрема, до раніше засекречених документів.

Разом з тим констатується, що певні прогалини і колізії в законодавстві, а також відсутність належної матеріально-технічної бази у архівних установ у ряді випадків суттєво ускладнюють доступ до окремих архівних документів. Зокрема, не знайшла свого законодавчого вирішення колізія між правом на доступ до архівних документів і правом на приватність, не вироблено загальні правила користування документами, що стосуються жертв політичних репресій. Передбачені законодавством права дослідників часом з суб’єктивних причин ігноруються керівниками архівних установ.