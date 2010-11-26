Підприємців занесено на «чорну дошку», а МВС перетворено на НКВД?

Останні події, пов’язані з затвердженням Податкового кодексу, рухом опору підприємців, а також перешкоджанням влади представникам малого та середнього бізнесу у проведенні протестних акцій, спонукають до тривожних історичних аналогій про відновлення в країні застосування ганебної більшовицької практики «чорних дошок».

Кодекс Азарова-Тигіпка - це "чорна дошка" від Януковича для дрібного підприємництва. КАТ виглядає нічим іншим, як вироком для малого та середнього бізнесу, який прирікає мільйони зайнятих у цій сфері громадян на злидні.

Захищаючи свої громадянські права та гідні людського умови життя, українці об`єднуються і намагаються потрапити з регіонів, де проживають, до Києва. Але їх не пускає міліція, стаючи на їхньому шляху: залякує перевізників, не дозволяє виїхати з міста, розвертає транспортні засоби на підступах до столиці, перекриває траси.

Чи не нагадує це енкаведистські заградзагони під час Голодомору, коли приреченим на загибель селянам на давали можливість полишити свої села? То що, МВС під орудою Могильова вже повністю перетворилася на НКВД?

Асоціації некоректні? Вони здаються недоречними? Що, явища неспівставні? За масштабами і наслідками – так, а за своєю філософією? Хіба Податковий кодекс не є сучасним розкуркуленням підприємців, відніманням в них хліба та можливості заробити на нього? Хіба на шляху нещасних не стають люди в погонах?

Агов, правоохоронці! Спам`ятайтеся! Що ви робите? Хто вам дав право на таке беззаконня?

Як же вам не соромно! Невже ви не усвідомлюєте, що вас перетворюють на катів власного народу! Ви стаєте добровільними учасниками злочину проти демократії і людяності! Чи залишилася у вас бодай краплина совісті?

Це ви настільки дурнуваті, що не розумієте жахливої суті того, що відбувається в країні та призначеної вам ролі в новітньому податковому геноциді, чи ви такі жорстокі по своїй натурі і вам подобається чинити наругу над людьми, знущатися над ними, карати безневинних, порушуючи елементарні громадянські та й людські права, захищені Конституцією?

Прокиньтеся, вартові порядку! Ви маєте бути з народом і захищати його, а не переслідувати, утискати, побивати, перешкоджати, не пускати, хапати та саджати протестувальників! Ви повинні боротися з криміналом, а не зі своїми добропорядними співвітчизниками, які намагаються запобігти скоєнню злочину найпершими особами держави проти пересічних людей, яких позбавляють можливості виживання!

Згадайте про своє право не виконувати незаконних наказів. Будьте, зрештою, людьми, а не садистами-енкаведистами, бездумними виконавцями протиправних вказівок! Не беріть гріх на душу!

Отже, за національним поневоленням завжди йде соціальне. В цьому українці зайвий раз мали можливість переконатися на прикладі політики антиукраїнської хунти проФФесора-рецидивіста.

Спочатку його айнзац-команда зі знищення України пішла війною на українську ідентичність: національні цінності, історію, пам`ять, культуру, мову, освіту, а потім продовжила соціально-економічним гнобленням у вигляді смертельного для малого та середнього бізнесу Податкового кодексу та Трудового, який фактично робить людей найманої праці кріпаками.

Все це має своєю метою перетворення українців на зденаціоналізоване бидло, упокорених жебраків, спільноту рабів.

Будучи самою наскрізь кримінальною, влада намагається криміналізувати всю країну, замінивши у всіх сферах закон понятіями. Вона навмисно створює неможливі умови для чесного підприємництва, заганяючи його в тінь, провокуючи корупцію, хабарництво та інші злочинні прояви, нав`язуючи свої звичні для неї правила і методи.

А тих, хто чинить спротив, влада всіляко залякує, розкручуючи на повну потужність спеціально підготовлену для цих цілей репресивну машину: переслідує опозицію, забороняє публічні зібрання,душить свободу слова, викликає громадянських активістів на профілактичні бесіди до СБУ, підминає під себе правосуддя.

Правоохоронні органи вже фактично перетворилися на каральні, головна місія яких - боротьба з інакодумаючими. Протестувальників оточують, б`ють кийками, розганяють чи відвозять до буцегарень, знімають з автобусів, які прямують з регіонів до Києва, завертають транспортні засоби назад, унеможливлюючи в`їзд до столиці. Суцільна енкаведизація, терор проти власного народу.

Може "двічі несудимий" вже вирішив занести на "чорну дошку" всю Україну і почав з малого та середнього бізнесу, поставивши собі метою ліквідувати дрібних підприємців як "клас"? Замість того аби оптимізувати законодавство, поліпшити умови, здається, зроблено все для погіршення ситуації, адже запропонованими нормами та методами їхньої реалізації кращого не можна досягти в принципі. Надто вже по-бандитськи все робиться.

Віктор Федорич накинув на шию України смертельний зашморг, щойно здобув президентську булаву, а зараз дедалі більше затягує мотузку, отримуючи від цього садистську насолоду. Наша національна, а разом з нею громадянська й соціально-економічна свобода нині як ніколи потребуює рішучого захисту. Якщо не чинитимемо масовий потужний спротив Податкомору - країна приречена. А разом з нею і всі ми.

Олексій Мазур, Дніпропетровськ