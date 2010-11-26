«Ла Страда » - за підтримку законопроектів щодо захисту прав дитини

Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда – Україна» сподівається, Верховна Рада, попри політичні суперечності, підтримає законопроекти, якими запроваджуються стандарти захисту прав дитини.

Про це йдеться в заяві організації.

“ Ла-страда-Україна” нагадує, що 19 листопада 2010 року у Верховній Раді України були зареєстровані два законопроекти – 7390 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо охорони дитини)» та 7391 «Про внесення змін і доповнень до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо захисту дитини від торгівлі людьми та експлуатації)», розроблені робочою групою експертів з питань вдосконалення законодавства у галузі захисту прав дитини, яка в 2009 році була створена при Міжнародному жіночому правозахисному центрі «Ла Страда – Україна», та ініційовані народним депутатом України Володимиром МАЛИШЕВИМ.

Обидва законопроекти розроблені на виконання вимог Факультативного протоколу щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії до Конвенції ООН про права дитини, ратифікованого Верховною Радою України 3 квітня 2003 р., який, відповідно до статті 9 Конституції України, є частиною національного законодавства.

В “Ла Страда – Україна” зазначає, що останнім часом у ЗМІ з’явилися публікації із звинуваченнями В.МАЛИШЕВА у тому, що він хоче захистити малолітніх проституток. У зв’язку з цим Міжнародний правозахисний центр заявляє, що стаття 181-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлює відповідальність за заняття проституцією. Проте національне законодавство дозволяє притягувати до адміністративної відповідальності за заняття проституцією дитину, яка досягла 16 річного віку, оскільки вік адміністративної відповідальності наступає з 16 років. Це суперечить міжнародним стандартам, згідно з якими відповідальність за дитячу проституцією мають нести саме ті особи, які їх втягнули до такої діяльності, або ті, які користуються такими послугами. Дитина в даному випадку повинна розглядатися не як правопорушник, а як потерпіла. Не можна говорити про «малолітніх проституток», а потрібно – про дітей, втягнутих до занять проституцією.

Такі діти мають отримати відповідну соціальну, психологічну та медичну допомогу, пройти реабілітацію в т.ч. з метою недопущення їх повторного залучення до проституції. Водночас, всупереч вимогам Факультативного протоколу до Конвенції ООН про права дитини незлочинною в Україні залишається купівля сексуальних послуг від дитини.

Тому законопроектом 7390 пропонується, зокрема, скасувати адміністративну відповідальність осіб, яким не виповнилось 18 років, і які за національним та міжнародним законодавством є дітьми, за заняття проституцією через внесення відповідних змін до статті 13 «Відповідальність неповнолітніх» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Одночасно, проектом 7391 «Про внесення змін і доповнень до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо захисту дитини від торгівлі людьми та експлуатації)» пропонується введення кримінальної відповідальність за користування дитячою проституцією.

“Ми заявляємо, що спекуляції на цій проблематиці не допомагають вирішенню проблем вразливих груп населення, до яких відносяться й діти, яких доросле суспільство, замість забезпечення умов для повноцінного розвитку, втягнуло і використовує в сексуальному бізнесі”,- зазначається в заяві “Ла Страда -Україна”.