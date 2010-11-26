Податковий кодекс нарешті добрався до Банкової

Адміністрації Президента України отримала від Верховної Ради України Податковий кодекс, і експертна група почала працювати над ним.

Про це повідомляє прес-служба Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-секретар голови парламенту Ольга ЧОРНА поінформувала, що голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підписав Податковий кодекс.

Довідка УНІАН. 18 листопада ц.р. Верховна Рада України ухвалила Податковий кодекс.

Документ викликав суспільне обурення, масові акції протесту триваються по всій Україні.

22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці розпочали безстрокову акцію протесту проти Податкового кодексу.

Підприємці вимагають від Президента В.ЯНУКОВИЧА ветувати кодекс.

25 листопада перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА за результатами зустрічі з представниками підприємців заявила, що найближчими днями експертна група, створена в Адміністрації Президента, підготує аналіз Податкового кодексу для В.ЯНУКОВИЧА, щоб він зміг ухвалити рішення щодо цього документа.