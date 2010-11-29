Швейцарія закрутила гайки іноземцям, які не дружать з законом

Жителі Швейцарії на референдумі проголосували за позбавлення права на проживання в країні іноземців, які скоїли тяжкі злочини.

Як повідомляє “Газета.ру” з посиланням на “Німецьку хвилю”, голосування в неділю було організоване за ініціативою Швейцарської народної партії.

Цього ж дня були обнародувані результати референдуму. 52,9% жителів Швейцарії, котрі мають право голосу і взяли участь у референдумі, проголосували за жорсткі заходи стосовно іноземців, які скоїли злочини.

В майбутньому іноземні громадяни, котрі скоїли вбивство, згвалтування або мають відношення до торгівлі наркотиками, автоматично позбавлятимуться права проживання в Швейцарії.