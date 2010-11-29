Мер Одеси не прийшов на скорботну церемонію, присвячену Голодомору

В Одесі представники влади та активістів партій і громадських організацій взяли участь у скорботній церемонії покладання квітів та композицій із житніх та пшеничних колосків до пам’ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років на Лідерсівському бульварі.

Як передає кореспондент УНІАН, мер Одеси Олексій КОСТУСЄВ не прийшов на скорботний захід, а голова Одеської облдержадміністрації Едуард МАТВІЙЧУК прибув до пам’ятника на півгодини раніше, ніж було оголошено.

Представники місцевої влади поклали корзини квітів до підніжжя пам’ятника і, відмовившись від спілкування з журналістами, вирушили до будівлі облдержадміністрації.

О 16.00 представники громадськості міста взяли участь в акції «Запали свічку!», що відбулася на Соборній площі.

Обговоренню проблематики політичних репресій більшовицької влади проти українського народу був присвячений напередодні круглий стіл, скликаний за ініціативи деканату історичного факультету Одеського національного університету ім. Іллі Мечникова. За словами декана В’ячеслава КУШНІРА, науковці і студенти продовжують збирати свідчення про трагічні факти 1932-33 років, адже відомо, що Одещина є однією з найбільш постраждалих областей від Голодомору. Дослідники зазначають, що впродовж тих двох років місцевою міліцією було порушено 23 кримінальні справи за фактами канібалізму.