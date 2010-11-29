Підприємці кажуть, що на Майдані зібралося 7 – 10 тисяч людей

Станом на 12:00 на Майдані Незалежності в Києві перебувають близько 7 - 10 тис. підприємців, які протестують проти нового Податкового кодексу, повідомили УНІАН в Громадському русі “Відсіч”, що виступає співорганізатором акції.

У русі також наголосили, що повторюється ситуація з попередніми акціями, коли міліція не допускає мітингувальників до Києва, перешкоджаючи їх проїзду. Зокрема, так само блокується Одеська траса, під’їзди зі сторони Чернігова. Тиску також піддаються перевізники, яким погрожують відібрати ліцензії.

Співорганізатори також зазначили, що останнім часом побільшало проблем з придбанням квитків на поїзди. У “Відсічі” висловили припущення, що це пов’язано з намаганням влади перешкодити частині мітингувальників дістатись Києва залізною дорогою. Співорганізатори також зазначили, що проблемним є навіть купити залізничні квитки на грудень, коли зазвичай пускають додаткові поїзди напередодні новорічних свят.