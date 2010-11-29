Підприємці не прийшли на зустріч з Азаровим

Представники підприємців, протестуючих на Майдані Незалежності в Києві проти набуття чинності Податкового кодексу, не прийшли сьогодні на переговори до прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прем`єра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

«Микола Янович був готовий зустрітися з підприємцями сьогодні о 12.00, але вони не прийшли», - сказав В.ЛУК’ЯНЕНКО.

При цьому він підкреслив, що уряд залишається готовим до зустрічі з представниками підприємців для обговорення питань, пов`язаних з підготовкою остаточного варіанту Податкового кодексу.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада в ефірі телеканалу ICTV М.АЗАРОВ повідомив, що в понеділок, 29 листопада, планується погодження змін, які необхідно внести до Податкового кодексу.

При цьому він підкреслив, що уряд залишається готовим до зустрічі з представниками підприємців для обговорення питань, пов`язаних з підготовкою остаточного варіанту Податкового кодексу.

Після обіду 28 листопада координаційна рада підприємців, виступаючих проти набуття чинності Податкового кодексу, прийняла рішення не обговорювати з Кабінетом міністром ніяких поправок до кодексу і вимагати виключно вето Президента.