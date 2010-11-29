30 листопада - 11-00 - Круглий стіл на тему: «Як не допустити порушення прав кредиторів та вкладників? Діалог щодо відновлення довіри між банками та вкладниками». Також відбудеться презентація книги Н.Г.Босієвої «Учитесь отстаивать свои права. Из опыта работы Запорожской общественной организации «Союз защиты интересов вкладчиков-потребителей банковских услуг» і семінар на тему: «Як вкладникам захистити свої права?» (вул. М.Раскової, 15, 3-й поверх, конференц-зал). Реєстрація з 10-30. Потрібна акредитація. Телефон: (044) 541-05-36, presa@aub.com.ua.