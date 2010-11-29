1 грудня - 11-00 - На Офіційному веб-порталі ФПУ розпочнеться Інтернет-конференція на тему: «Право людини на працю та достатній життєвий рівень – реальність чи декларація в Україні?». Запитання можна надсилати за адресою: olkor@fpsu.org.ua. Відповіді буде опубліковано під час проведення конференції в режимі On-line на головній сторінці ОВП ФПУ та у рубриці «Інтернет-конференції».