2 грудня - 10-00 - Розпочнеться Всеукраїнська нарада на тему: «Доступність. Рівність. Недискримінація. Реалізація основних принципів Конвенції ООН про права інвалідів в Україні». Організатор: парламентський Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів спільно з Всеукраїнським громадським соціально-політичним об’єднанням «Національна Асамблея інвалідів України» та Представництвом ООН в Україні (вул. Грушевського, 5, конференц-зал). Вхід за картками акредитації.