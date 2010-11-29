2 грудня - 10-00 - Прес-конференція на тему: "Міжнародний день інвалідів: дотримання прав українських громадян з інвалідністю", приурочена до Міжнародного дня інвалідів і присвячена роковинам ратифікації Україною Конвенції ООН про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї. Учасники: Олів`є Адам, координатор системи ООН, постійний представник ПРООН в Україні; Валерій Сушкевич, голова Комітету ВРУ у справах пенсіонерів, ветеранів і інвалідів, голова Національної Асамблеї інвалідів України; Василь Костриця, Національний координатор МОП в Україні; Володимир Галицький, директор Державного центру зайнятості; Денис Бродський, HR-директор і член Правління Platinum Bank (“Українські новини”, вул.. Еспланадна, 20, 1-й поверх). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 353 66 92, (067) 773 70 26.