2 грудня - 19-00 - Відбудеться міжнародна конференція на тему: «Що таке свобода слова?». Організатор - Фонд «Ефективне управління» спільно з компанією Intelligence Squared (Лондон, Великобританія). Учасники: Джо Локхарт, прес-секретар Біла Клінтона в 1993-2001 рр. (США), Цесар Гаварья Трахильо, президент Колумбії в 1990-1994гг. (Колумбія), Масиш Сташинські, журналіст, екс-редактор газети «Wyborcza» (Польща), Володимир Познер, журналіст і телеведучий (РФ), Кім Кемпбелл, голова Міжнародної консультативної ради Фонду «Ефективне управління», прем`єр-міністр Канади в 1993г. (Канада), Енн Кехілл, віце-президент Асоціації міжнародної преси (Бельгія), Анар Мамедханов, колишній депутат азербайджанського парламенту, екс-глава медіа-холдингу Day.az (Азербайджан). Модератор - сер Крістофер Мейєр, екс-глава комісії зі скарг на пресу у Великобританії, колишній посол Великобританії в США і Германії. (Жовтневий палац, вул. Інститутська, 1). Початок реєстрації в 18-30. Потрібна акредитація. Телефони: (044) 501-41-07, (050) 331 28 36, e-mail: vantunevich@feg.org.ua до 18-00 1 грудня.