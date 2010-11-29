3 грудня о 9-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Місцеве самоврядування в Україні: підсумки виборів та перспективи розвитку громад”. Організатор - Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України». . Питання: результати місцевих виборів (висновки, аналітика, перспективи); результати звітно-виборної конференції (керівні органи АМУ, прийняті звернення або заяви конференції до вищого керівництва країни); підсумки конкурсу АМУ серед ЗМІ. Учасники: президент АМУ, Дніпропетровський міський голова І.Куліченко, віце-президент АМУ з виконавчої роботи М.Пітцик, міські голови віце-президенти АМУ (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.