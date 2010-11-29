Оніщук побачив злочин у бездіяльності ЦВК

Екс-міністр юстиції, президент Інституту правової політики Микола ОНІЩУК вважає, що бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо неоголошення виборчої кампанії до Верховної Ради є протиправною.

Про це М.ОНІЩУК заявив під час веб-конференції, повідомили УНІАН в Інституті правової політики.

”Рішення про початок виборчої кампанії мало бути прийнято саме 22 листопада цього року, оскільки конституційно визначена дата проведення виборів, зокрема, 27 березня 2011 року, не змінена. А відтак ЦВК повинна діяти неухильно до Конституції України. Саме тому відсутність рішення ЦВК про оголошення початку виборчої кампанії є протиправним”, - сказав М.ОНІЩУК.

За його словами, обов`язок ЦВК оголосити початок виборчого процесу безпосередньо випливає із чинного Закону ”Про вибори народних депутатів”. ”На сьогодні відсутні підстави для неприйняття рішення про початок виборчого процесу. Адже та обставина, що у висновку КСУ про відповідність змін до Конституції стосовно терміну повноважень народних депутатів статті 157, 158, в його мотивувальній частині, між іншим, зауважено про те, що народні депутати України поточного скликання обрані на 5 років, не є офіційним тлумаченням будь-якої норми Конституції, а відтак не може прийматися до уваги”, - пояснив екс-міністр юстиції.

На його думку, існуюча проблема може бути вирішена шляхом внесення змін до закону про вибори народних депутатів про скорочення терміну виборчої кампанії. ”Але це має сенс за умови, що зміни до Конституції, що встановлюють новий строк для проведення виборів до парламенту в кінці жовтня 2012 року, будуть ухвалені на початку наступної чергової сесії ВРУ”, - зазначив М.ОНІЩУК.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада Центральна виборча комісія не змогла ухвалити постанову про встановлення дати парламентських виборів 27 березня 2011 року та про початок виборчої кампанії з 27 листопада 2010 року.

За ухвалення постанови про оголошення виборчого процесу проголосували лише четверо з 11 членів ЦВК, ще семеро утрималися від ухвалення рішення.

Відповідний проект постанови на розгляд засідання ЦВК вніс заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА, який наголосив, що Центрвиборчком для виконання своїх функцій щодо оголошення виборчої кампанії зробив усе, аби отримати офіційне тлумачення відповідної норми Конституції від Конституційного Суду, однак жодної реакції на відповідне звернення ЦВК не було.

19 жовтня Центральна виборча комісія ухвалила звернення до Конституційного Суду України, в якому невідкладно розглянути її подання щодо тлумачення ч.1 ст.76 Конституції 1996 року стосовно строків повноважень Верховної Ради, обраної 30 вересня 2007 року, для визначення дати проведення чергових парламентських виборів.

Того ж дня Верховна Рада України направила до Конституційного Суду законопроект про внесення змін до Конституції України, якими встановлено дати проведення чергових виборів Президента та народних депутатів.

У перехідних положеннях законопроекту чітко встановлено, що чергові вибори до ВР проводяться в останню неділю жовтня 2012 року (це буде 28 жовтня 2012 року), а чергові вибори Президента – в останню неділю березня 2015 року (27 березня 2015 року).

19 листопада КС визнав конституційним законопроект, яким передбачено, що наступні вибори до Верховної Ради мають відбутися в останню неділю жовтня 2012 року, а Президента України – в останню неділю березня 2015 року.