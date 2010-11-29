Міжнародна прес-конференція щодо захисту інтелектуальної власності

3 грудня у 11.00 в розважальному центрі «Арена Інтертеймент», ресторан Martini Terrazza, відбудеться прес - конференція, присвячена обговоренню проблем української музичної індустрії. Ініціатором заходу виступає «Коаліція Виконавців та Продюсерів України».

Міжнародні організації періодично вносять Україну до списку держав, які сприяють нелегальному розповсюдженню музики. Спостерігаються порушення і у сфері публічного використання фонограм («публічне піратство»). Якщо Україна не змінить бізнес-модель музичного ринку і буде й далі закривати очі на експансію піратства, то країна ризикує залишитися без якісної вітчизняної музики. Розуміючи це, українські артисти та продюсери створили громадську організацію «Коаліція Виконавців та Продюсерів України», яка представляє українську музичну індустрію в органах влади та покликана формувати суспільну думку щодо захисту інтелектуальної власності.

Для обговорення існуючої ситуації представники музичної індустрії зберуться 3 грудня в залі Martini Terrazza, що знаходиться на третьому поверсі «Арена Інтертеймент». Свою думку з приводу стану вітчизняного шоу бізнесу висловлять артисти: Потап, Віктор Павлик, Олег «Фагот» Михайлюта (ТНМК), Diezel (Green Grey), продюсер Юрій Нікітин, продюсер Дмитро Прикордонний - директор «Коаліції Виконавців та Продюсерів України».

На конференції будуть присутні представники організацій, які збирать та розподіляють роялті за використання фонограм в Україні, Польщі та Росії: Олексій Гуменчук (директор Української Ліги Музичних Прав), Богуслав Плюта (директор Польської Асоціації Фонографічної Індустрії) та Ерік Вальдес- Мартінес (заступник генерального директора Всеросійської організації інтелектуальної власності). Польська та росіська організації підпишуть зі своїм українським партнером угоди про співпрацю.

Це означає, що відтепер українські артисти зможуть отримувати винагороду з цих країн за використання своїх фонограм.

Відбудеться презентація соціального відео «За музику треба платити, щоби вона існувала»

На прес-конференції буде підписано договір щодо виплати винагороди за публічне сповіщення музичних фонограм між «Арена Інтертеймент» та «Українською Лігою Музичних Прав».

Коаліція Виконавців та Продюсерів України - громадська організація, яка створена у 2009 році з метою розвитку вітчизняного шоу-бізнесу, захисту інтелектуальної власності артистів, боротьби із музичним піратством. Організація об’єднує велику кількість артистів, серед яких: Андрій Данилко, Ірина Білик, Таїсія Повалій, Ані Лорак, Віктор Павлік, Руслана, Тіна Кароль, Андрій Кузьменко-«Скрябін», Альона Вінницька, Марія Бурмака, «Друга Ріка», «Віа-Гра», Гайтана, «СКАЙ», «ТНМК», «Мандри», «Бумбокс», «Тартак», «Авіатор», «Алібі», «Моторрола», «Dazzle Dreams», Віталій Козловський, продюсери - Едуард Клім, Дмитро Костюк, Костянтин Меладзе, Ігор Ліхута, Юрій Нікітін, Ігор Кондратюк та багато інших.

Публічне піратство – публічне виконання і сповіщення музичних творів або фонограм без дозволу автора, виконавця, виробника фонограми (відеограми) або відповідної уповноваженої організації з колективного управління.

Акредитація для преси: (044)253-01-68, (093) 298-73-63

Контактна особа: Лазаренко Тамара

tamara.lazarenko@gmail.com