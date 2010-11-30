У Греції - блокада новин

Грецькі журналісти проводять сьогодні попереджувальний 24-годинний страйк, звинувачуючи роботодавців у масових звільненнях, передає РІА «Новости».

З 6-ї години ранку за афінським часом грецькі телеканали і радіостанції не передають новини, перестали оновлюватися інформаційні сайти в Інтернеті. Блокада новин триватиме рівно добу, а у середу через сьогоднішній страйк у редакціях не вийдуть щоденні газети.

Страйкуючі журналісти заявляють, що роботодавці у кризу "грабують" працівників, згортаючи встановлені згідно із законом трудові і пенсійні гарантії. Також профспілкові працівники звинувачують власників ЗМІ у тому, що ті змушують їх переходити з колективних трудових договорів на особисті контракти, які укладаються з кожним працівником окремо і які можна легко розірвати. Учасники страйку упевнені, що редакції планують масові звільнення.

Багато грецьких ЗМІ перебувають у складній ситуації через економічну кризу, падіння продажу і скорочення доходів.