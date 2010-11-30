Підписання Податкового кодексу матиме непередбачувані наслідків?
Вважає активіст акції протесту
Голова Всеукраїнської громадської організації «Союз захисту підприємництва» Сергій ДОРОТИЧ вважає, що підписання Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Податкового кодексу може призвести до непередбачуваних наслідків.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, про це С.ДОРОТИЧ сказав в ефірі телеканалу.
За його словами, на сьогодні головною вимогою підприємців, які продовжують масштабну акцію протесту на Майдані Незалежності у Києві, є президентське вето на Податковий кодекс, а потім розробка нового податкового документу.
«Уряд готовий нас слухати, нам кажуть: «Давайте все, всі свої поправки і пропозиції! Ми все врахуємо і виправимось»! На сьогоднішній день у нас готові зауваження, але ми не хочемо їх подавати, а хочемо працювати над Податковим кодексом з чистого листа» — наголосив С.ДОРОТИЧ.
Він також зауважив, що на сьогодні у підприємців чітко сформовані основні вимоги. «Їх лише три: вето Податковому кодексу, відставка Верховної Ради і відставка уряду» — заявив С.ДОРОТИЧ.
За його словами, вимога щодо повернення грошей з офшорних зон прозвучала на мітингу, але не була проголосована.
На думку С.ДОРОТИЧА, якщо Президент все таки підпише Податковий кодекс, це може мати непередбачувані наслідки для суспільства і країни. «Мені моторошно за таке рішення, оскільки я відчуваю напругу у суспільстві. Я спілкуюся із людьми з різних регіонів України: настрої досить радикальні, і радикальні звучать гасла», - наголосив він.
«Ми насилу стримали агресивний підхід учасників акції в четвер, коли підходили до Банкової! Це було дуже важко, тому що люди знервовані… Ми стримуємо процес, який наростає як гриб. Я боюся, що ми не втримаємо його. У мене в одному наметі живуть 60 осіб, і коли в четвер у нас був інцидент, і пішли радикальні гасла, то жінки плакали в наметі і казали «Нам революція не треба!». Всі хочуть змін, але бояться дуже радикальних речей… Наша акція — це як порохова бочка», — заявив голова організації «Союз захисту підприємництва».
Коментуючи заяву прес-секретаря прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА Віталія ЛУК’ЯНЕНКА про те, що мітингувальники не прийшли на зустріч із главою уряду, С.ДОРОТИЧ зауважив, що чіткого запрошення підприємці не отримували. «Ми боїмося, що будемо втягнуті у переговорний процес, а всі зауваження конструктивні можуть бути невраховані. Ця пересторога і стримує нас від конструктивного діалогу. Тому ми хотіли б бути впевнені, що спочатку буде «заветований» цей закон (Податковий кодекс)!.. З цього кодексу видно, що ми не боремося із контрабандою, ми не боремося із обігом контрафактних товарів, ми наказуємо людей, які реалізують ці товари, а не тих, хто їх завозить», — підкреслив С.ДОРОТИЧ.
Як повідомляв УНІАН, починаючи із середини листопада в Україні проходять масові акції протесту проти Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою 18 листопада. Акції підтримують десятки тисяч малих і середніх підприємців по всій країні, які вважають, що новий кодекс або примусить їх піти в «тінь» або повністю позбавить можливості заробляти на життя.
Президент і уряд уже заявили про готовність частково врахувати вимоги підприємців