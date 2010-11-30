Захист прав інтелектуальної власності: розслідування та обвинувачення

25 – 26 листопада в Києві відбувся семінар для працівників прокуратури України на тему "Додержання законодавства щодо захисту авторського права та суміжних прав: розслідування та обвинувачення".

Цей захід організовано Державним департаментом інтелектуальної власності у співпраці з Єврокомісією в рамках імплементації інструменту TAIEX.

У заході взяли участь представники обласних прокуратур з усіх регіонів України. Вони обговорили особливості національного законодавства та міжнародних договорів щодо правової охорони інтелектуальної власності; розглянули питання судової практики, правові підстави для порушення кримінальних справ у зв’язку з порушенням інтелектуальної власності; аспекти прокурорського нагляду за розслідуванням злочинів, пов’язаних з розповсюдженням підроблених примірників на оптичних дисках та з незаконним використанням примірників комп’ютерних програм тощо.

До аудиторії з вітальним словом звернулися заступник голови Держдепартаменту інтелектуальної власності Олексій ЯНОВ та заступник голови делегації Європейського Союзу в Україні Марія ЮРІКОВА.

Головний спеціаліст відділу з питань авторського права і суміжних прав Держдепартаменту Оксана КРАВЧЕНКО проаналізувала законодавство України у сфері авторського права та суміжних прав. Вона розповіла про сучасні законодавчі норми, які регулюють правовідносини в цій галузі.

Олексій АРДАНОВ, головний спеціаліст відділу з питань авторського права і суміжних прав Держдепартаменту, детально зупинився на питанні реєстрації об’єктів авторського права, створених за державні кошти.

Публічне виконання об’єктів авторського права та суміжних прав проаналізувала Валентина ТРОЦЬКА, головний спеціаліст відділу з питань авторського права і суміжних прав Держдепартаменту. Вона розглянула питання додержання прав на публічне виконання, публічне сповіщення та ретрансляцію творів в Україні.

Шляхи та методи боротьби правоохоронних органів з піратством у мережі Інтернет висвітлив Сергій ЛЕБІДЬ, заступник голови департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України. Він також зауважив, що такі спільні заходи було б корисно проводити для працівників органів внутрішніх справ і прокуратури.

Прокурор з Німеччини Гельмут БРАНДАУ розповів про міжнародні договори, які стосуються охорони авторського права та суміжних прав. Він зробив огляд судової практики Німеччини в цій сфері, а також прокоментував особливості прокурорського нагляду за розслідуванням злочинів: збирання доказів у справах про незаконне розповсюдження примірників творів на оптичних дисках, слідчі дії, зміст експертних висновків тощо.

Прокурор з Бельгії Юрген КОППЕНС проаналізував правові підстави для порушення кримінальних справ у зв’язку з порушенням авторського права та суміжних прав. Він зупинився на сучасних видах порушень авторських прав (незаконного розповсюдження оптичних дисків, незаконного використання копій програмного забезпечення, Інтернет-піратства).

Про особливості розслідування порушень авторського права та суміжних прав з позиції представників індустрії програмного забезпечення говорив Владислав ШАПОВАЛ (Business Software Alliance, BSA). А Моніка ПОП, прокурор з Румунії, проаналізувала цю тему з позиції органів прокуратури.

Інші учасники семінару зупинилися на таких темах: види порушень; особливості досудового слідства (збирання доказів, дозвіл суду на виїмку та конфіскацію доказів); встановлення особи порушника.

Кріс ПЕРРІМАН (Європейське поліцейське управління) висвітлив роль Європолу в боротьбі зі злочинами у сфері інтелектуальної власності.

А директор антипіратського відділу IFPI Джеремі БЕНКС розкрив тему піратства у сфері програмного забезпечення та мережі Інтернет у країнах Західної та Східної Європи.

Види платежів до державного бюджету за використання об’єктів інтелектуальної власності та порядок їх сплати також стали предметом обговорення на семінарі. Катерина ШЕЛЕПОВА (Державна митна служба України) проаналізувала види ліцензійних платежів, а Олег АНГЕЛОВ (Державна податкова адміністрація України) – особливості законодавства щодо сплати роялті.

Підсумки заходу підбили у форматі «круглого столу». Його учасники обговорили шляхи вдосконалення обміну інформацією між різними органами досудового слідства, представниками індустрії та ін. Вони також розглянули питання використання досвіду Європейського Союзу в цій сфері.

У свою чергу, учасники відзначили високий рівень організації семінару та наголосили на потребі тісної співпраці в майбутньому.

На завершення зустрічі представники органів прокурори України поділилися враженнями від проведеного семінару.

Ілля ІЛЬЧУК (Закарпатська область) розповів:

– Працюю в прокуратурі вже протягом 27 років і маю чималий досвід участі в таких семінарах. Зауважу, що цей захід дуже добре організований. Дякую фахівцям Держдепартаменту, а з-поміж іноземних доповідачів хочу відзначити представника Румунії.

Представник прокуратури Полтавської області Олександр САВЕНКО підтримав свого колегу в оцінці проведеного семінару:

– З одного боку, ми маємо змогу обмінятися досвідом із закордонними фахівцями. А з іншого – спілкуємося з колегами та представниками контролюючих органів, фахівцями Держдепартаменту, які дали додаткові знання з питань захисту прав ІВ та відповіли на велику кількість запитань. У сучасних умовах украй важливо налагодити постійну співпрацю між органами прокуратури та Держдепартаментом. Ми повинні спільно вирішувати актуальні для суспільства завдання.