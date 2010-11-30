Wikileaks: РФ шантажувала Азербайджан через український Голодомор
13:00, 30 листопада 2010Права людини
0 0
І не тільки його?
Росія шантажувала президента Азербайджану Ільхама Алієва і намагалась змусити його не визнавати голодомор геноцидом українського народу.
Про це йдеться у документах, оприлюднених Wikileaks.
Так, згідно з документами, цю історію розповів сам Алієв британському Принцу Ендрю.
"Алієв отримав документ від президента Медведєва, в якому зазначено, що якщо Азербайджан визнає Большевистський штучний голодомор в Україні "геноцидом" в ООН, "то ви маєте забути про нагорний Карабах взагалі", - йдеться у документі.
Принц Ендрю підтвердив, що й інші президенти отримували від Москви відповідні "директиви", і спитав у посла в Киргизії, чи знає вона про такі ж посили на адресу Бакієва. Однак посол не знала про це.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter