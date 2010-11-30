Янукович вимагає від Азарова реформувати податкову

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від уряду провести реформу податкової служби з метою забезпечення прозорої роботи, недопущення адміністративного свавілля та зловживань.

Про це йдеться у заяві Президента, розміщеній на його офіційному сайті.

“Знаю, що за останні роки в суспільстві посіяна недовіра до влади. Корупція, бюрократизм, політичний егоїзм та пустопорожня демагогія створили величезну прірву між владою та суспільством. Подолати цю прірву ми можемо лише разом, підтримуючи постійний діалог, повертаючи довіру і надію у наше суспільство”, – йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 листопада, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що вирішив ветувати Податковий кодекс. Таке рішення В.ЯНУКОВИЧ, за його словами, ухвалив після наради з питання Податкового кодексу, у якій брали участь прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, члени уряду.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН не виключає, що у четвер, 2 грудня, парламент розглядатиме зауваження Президента до Податкового кодексу.