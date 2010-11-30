Черговий День Гніву в Москві

Російські опозиціонери 12 грудня в Москві мають намір провести черговий День Гніву.

Як повідомив УНІАН координатор руху «Лівий фронт» Сергій УДАЛЬЦОВ, сьогодні організатори сповістили уряд Москви про проведення акції.

За його словами, планується, що акція розпочнеться о 18.00 мск традиційно під гаслом «Повернемо собі місто! Повернемо собі владу!» на Тверській площі біля пам`ятника Юрію Долгорукому навпроти мерії.

С.УДАЛЬЦОВ відзначив, що учасники акції, яка пройде у формі народного віче, збираються передати в мерію свої вимоги під заголовком «Собянін, доволі лужковщини!».

«Попри зміну влади в місті, ми спостерігаємо продовження багатьох негативних традицій, що склалися при ЛУЖКОВІ. Як і раніше московська влада розганяє мирні акції протесту і переслідує опозицію, як і раніше ведеться агресивне будівництво, що знищує історичну Москву, як і раніше в діях влади проглядає кампанійщина, яка ущемлює права багатьох москвичів, як це було під час недавньої масової «зачистки» торгових наметів. Ми хочемо зажадати від Сергія СОБЯНІНА (призначений місяць тому мер Москви - УНІАН) якомога швидше позбутися рудиментів «лужковщини», - наголосив С.УДАЛЬЦОВ.

Як повідомляв УНІАН, попередні Дні Гніву (у березні, червні, серпні, вересні, жовтні й листопаді 2010 року) було заборонено московською владою і розігнано міліцією. Десятки людей було затримано. За підсумками останнього Дня Гніву організатори акції С.УДАЛЬЦОВ і Костянтин КОСЯКІН були піддані адміністративному арешту (на 12 і 10 діб відповідно), а щодо одного з учасників акції Григорія ТОРБЕЄВА порушено кримінальну справу.