Громадськості поки вдається впливати на владу - правозахисник

Член президії Української Гельсинської спілки, член президії Інституту «Республіка» Володимир ЧЕМЕРИС переконаний, що громадськості вдається сьогодні впливати на владу.

Про це він сказав в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Вийшли студенти, і це примусило ЯНУКОВИЧА дати вказівку АЗАРОВУ до того, аби були припинені платні послуги у вищих навчальних закладах. Вийшли незалежні профспілки, і Трудовий кодекс, який планувалося прийняти ще у жовтні, тепер перенесений на невизначений термін. Так само ми бачимо, і це вже очевидно всім, що підприємці доб’ються дуже великого успіху - буде суттєво змінений або зовсім заблокований цей Податковий кодекс. Права, які ми маємо, нам ніхто не дасть, ми матимемо лише стільки прав, скільки завоюємо», - переконаний він.

Разом із тим, на думку В.ЧЕМЕРИСА, головною перемогою підприємців є те, що їм вдалося вивести на вулицю велику кількість людей по всій Україні.

«Більшого ця акція і не могла досягнути. Зараз це - часткові соціальні вимоги окремої соціальної групи. І максимум, чого можна буде досягнути, це зміни до Податкового кодексу. Більшого в рамках цієї акції досягнути неможливо. Якщо ж ми хочемо досягнути більшого, а до цього треба прагнути і підприємцям, і студентам, і промисловим робітникам - це системних змін», - сказав В.ЧЕМЕРИС.

Він також вважає, що з приходом весни акції можуть стати потужнішими: «Навряд чи наступ великого капіталу, який розпочався зараз, припиниться. Соціальне невдоволення нікуди не подінеться, навіть якщо будуть прийняті поправки до Податкового кодексу, і, я думаю, що тоді можна буде сподіватися на якісь системні зміни у державі».