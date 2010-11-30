ВР ухвалила законопроект про соціальну адаптацію в'язнів

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону „Про внесення змін до Закону України ”Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 233 народних депутата з 425 зареєстрованих у сесійній залі.

Основною метою розробки законопроекту є удосконалення соціального патронажу звільнених осіб, зокрема, визначення основних завдань учасників процесу соціальної адаптації та органів, що будуть його координувати.

Проектом пропонується передбачити чітке розмежування функцій щодо координації роботи у напрямку соціального патронажу звільнених осіб. Зокрема, загальну координацію роботи із соціальної адаптації звільнених осіб віком до 35 років включно пропонується покласти на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері сім`ї, молоді та спорту, старше 35 років – на центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

Окрім того, пропонується удосконалення термінології, визначення суб`єктів соціального патронажу та їхніх повноважень.