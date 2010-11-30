У Венеціанській комісії не наполягають на виборах у 2001 році

Директор-секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ вважає, що Конституційний Суд має розглянути подання Центральної виборчої комісії для визначення дати чергових виборів до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.МАРКЕРТ сказав сьогодні на прес-конференції у Києві на прохання висловити позицію Венеціанської комісії щодо дати проведення парламентських виборів після скасування конституційної реформи 2004 року.

«Що стосується строку повноважень цього парламенту, мені здається, що перш за все Конституційний Суд має дати своє рішення. Ми поки будемо вивчати документи і попереднє рішення Конституційного Суду (щодо визнання конституційним законопроекту про продовження строку повноважень ВР та місцевих рад – УНІАН), яке нам треба перекласти, щоб ми могли з ним ознайомитися і сформулювати свою думку», - сказав Т.МАРКЕРТ.

Водночас, директор-секретар Венеціанської комісії висловив сподівання, щоб Конституційний Суд розтлумачив відповідну норму Конституції до сесії Венеціанської комісії 17-18 грудня, і «тоді відпаде необхідність взагалі висловлювати думку» Венеціанській комісії.

«Це роз’яснення Конституційного Суду повинно надійти досить швидко. Якщо вибори у парламент мають відбутися у березні наступного року, як витікає з Конституції 1996 року, то треба починати вже підготовку до виборів», - наголосив він.

Т.МАРКЕРТ також не уточнив, чи підтримує Венеціанська комісія проведення дострокових виборів Верховної Ради і Президента, на чому наполягають деякі українські фахівці з конституційного права. «Можливо, з політичної точки зору є багато аргументів на користь таких передчасних виборів. Але немає вирішальних правових аргументів для того, щоб таке рішення прийняти і провести дострокові вибори», - зазначив він.