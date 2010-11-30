Церемонія вручення щорічної правозахисної антипремії «Будяк року -2010»

10 грудня о 10 год. 30 хв. в приміщенні Інформаційного агентства УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться урочисте оголошення посадових осіб та державних органів, які вчинили найбільші брутальні порушення прав людини за цей рік, та вручення щорічної правозахисної антипремії «Будяк року -2010».

Мета Антипремії – привернути увагу громадськості до брутальних порушень прав людини, що відбулися в державі протягом року, та стимулювати суспільну дискусію щодо небезпечних для прав людини тенденцій у вітчизняній правовій системі.

Цього року претендентами на «Будяк» стали міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК, міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ, голова Служби безпеки Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, мер міста Харкова Геннадій КЕРНЕС, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ, Адміністрація Президента України, та суддя з м. Харкова Сергій ЛАЗЮК.

Учасники прес-конференції:

Володимир Яворський, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини

Ірина Бекешкіна – голова фонду «Демократичні ініціативи»

Наталія Лігачова - шеф-редактор інтернет-порталу та журналу "Телекритика"

