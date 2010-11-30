Податковий кодекс сприятиме алкоголізму та чорним схемам

Ларьочники та кіоскери по всій країні активно продають пиво. Продають без особливого розбору - і учням середніх класів, і старшокласникам, і першокурсникам. Продають, не зважаючи на будь-які заборони. І не завжди платять податки з цього. Причина в тому, що держава надає їм податкові переваги - дозволяє продавати пиво і працювати при цьому за спрощеною схемою оподаткування. Зараз політикум перебуває у стадії зміни Податкового кодексу. Подія це рідкісна і дає можливість позитивних змін навіть у питанні зменшення алкоголізму. Але шанс змінити статус-кво майже втрачено.

Доки пролетарі малого та середнього бізнесу стоять на майданах та намагаються захистити себе від різноманітних нововведень Податкового кодексу, хотілося б звернути увагу на одну маленьку, проте цікаву фразу з проекту кодексу, за який проголосувала Верховна Рада. І який, на щастя, ветував Президент.

Для роздрібних продавців пивом новий Податковий кодекс зберігав спрощену систему оподаткування. Результат існування преференції для продавців пива - учнівська молодь України лідирує в останньому загальноєвропейському опитування про обсяги споживання алкоголю.

У розділі “Спеціальні податкові режими” є перелік видів діяльності фізичних осіб - підприємців, які не підпадають під спрощену систему оподаткування. Це ті види діяльності, які цілком логічно не підлягають державній підтримці - від операцій з нерухомістю до рекламних послуг. Позиція влади тут зрозуміла. Не поширюється “спрощенка” і на роздрібних продавців підакцизних товарів - цигарок, горілки, компакт-дисків. Але що ж далі? Можновладці вирішили все-таки виокремити з цієї когорти продавців пивом та столовим вином і залишити їм преференції. Хто в уряді та парламенті пролобіював таке антинародне рішення? Ще недавно ми чули заяву Президента про необхідність зменшення споживання алкоголю. Та що там Президент! Навіть Всесвітня організація охорон здоров’я (ВООЗ) у травні цього року схвалила глобальну стратегію боротьби зі зловживанням алкоголем.

Саме з таким питанням та пропозицією вилучити з кодексу цю одіозну норму звернулися до влади активісти різних громадських організацій та рухів. На думку громадських лідерів, звичайне оподаткування має поширюватися і на продавців пива та вина. Дійсно, це не той вид бізнесу, що потребує підтримки від держави! Більшість можновладців листи проігнорувала. Пропозиція, подана в рамках всенародного обговорення кодексу, також була не врахована. Відповіді були отримані лише від Мінфіну та Держподаткової.

Міністерство фінансів вирішило замилити очі та зазначити наявність заборони продажу алкогольних напоїв неповнолітнім. Для чиновників Мінфіну цього достатньо для впевненості в тому, що молодь не буде вживати алкоголь, а в продавців руки не піднімуться заробляти гроші на знищенні здоров’я підростаючого покоління. Можливо, чиновники Мінфіну живуть не в тих місцях, де всі звичайні люди. Бо в моєму районі пиво в кіосках продається всім. Не пригадую, щоб хтось з кіоскерів наполегливо відмовився продавати слабоалкоголку дітям.

Хоча Державна податкова адміністрація у відповіді на звернення відповіла, що одним з принципів державної політики щодо регулювання роздрібної торгівлі є створення економічних та правових умов, що сприяють зменшенню споживання алкогольних напоїв. Податківці навіть навели цікавий аргумент зі своїх “фіскальних” позицій. Логіка у них проста: пиво - підакцизний товар, кількість якого необхідно контролювати. А використання спрощеної системи оподаткування може призвести до розширення тіньового сектору обігу пива і, як наслідок, до мінімізації податкових зобов’язань зі сплати акцизного збору. Це навіть Держподаткова розуміє!

Загальна система оподаткування, касові апарати та облік усього товару - ось шлях для зменшення вживання алкоголю. Задля здоров’я людей варто закрутити гайки продавцям слабого “зеленого змія”.

Якщо підприємцю буде невигідно продавати пиво, то хай не продає! Це не велика втрата для суспільства. Пиво вже зараз продається всюди - зокрема біля дитячих садків, шкіл, університетів та лікарень. Невже таким має бути шлях України - поступове скатування в прірву алкоголізму?

Михайло Каменєв