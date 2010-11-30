1 грудня - 11-00 - Брифінг, присвячений Всесвітньому дню по боротьбі із ВІЛ/СНІДом. Учасники: Володимир Жовтяк, голова Координаційної ради Всеукраїнської мережі ЛЖВ; Анна Шакарішвілі, координатор UNAIDS в Україні; Андрій Клєпіков, виконавчий директор МБФ “Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні”. Також запрошені представники Адміністрації Президента та Верховної Ради України. Після прес-брифінгу відбудеться акція «Тест вартістю в життя», під час якої громадські організації звернуться до Президента України із закликом взяти під особистий контроль проблему ВІЛ/СНІДу в Україні. (біля меморіалу «Червона стрічка», за адресою вул. І.Мазепи 23). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 467 75 67 (вн.718), (067) 406 49 00, o.ustinova@network.org.ua.