Прес-конференція на тему: “Вето накладено. Подальші дії Майдану підприємців”

1 грудня - 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Вето накладено. Подальші дії Майдану підприємців”. Учасники: голова Коаліції учасників Помаранчевої Революції, комендант наметового містечка Сергій Мельниченко, голова Правління Громадянського Комітету Національного порятунку Павло Нусс, голова Правління ГО “Порядок і достаток” Олександр Місюра, перший заст..голови Правління Коаліції учасників Помаранчевої Революції Петро Михайленко, член Координаційної ради Центрального Штабу порятунку українського підприємництва Олександр Данилюк, голова Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу України Андрій Панаєтов (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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