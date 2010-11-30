1 грудня - 12-00 - Круглий стіл на тему: «Обговорення проведеної правової експертизи ступеня сумісності українського законодавства з європейськими стандартами відносно запобігання і профілактики насильства проти жінок і дітей». Організатор: парламентський Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму за участю Проекту Ради Європи зі зміцнення та захисту прав жінок та дітей в Україні (TRES) (вул. Садова, 3-а, к. 1016). Вхід за картками акредитації.