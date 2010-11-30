1 грудня - 13-00 - Прес-конференція на тему: «Пеня за борги з квартплати, виселення з будинків. Що ще нам готує новий Житловий кодекс?». Учасники: народні депутати, члени парламентського комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Зіновій Шкутяк та Юрій Одарченко, а також директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко (“Главком”, вул. Інститутська, 24/7, перший під’їзд, 3 поверх, оф. 6). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 253 98 69, 253 79 93.