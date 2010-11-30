1 грудня - 16-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Пора поважати підприємців”. На прес-конференції будуть озвучені наміри підприємців творити економічну політику, де головну роль відіграватиме верховенство права, прозвучить заклик підприємницької спільноти до Президента, урядовців та народних депутатів встановити чіткі та прозорі правила гри у веденні бізнесу та побудові економіки країни, яких мають дотримуватися без винятку всі. Буде оголошено про акцію “Пора поважати підприємців”, яка відбудеться 2 грудня о 9-00 біля ВРУ, де будуть озвучені відповідні вимоги. Учасники: координатор Ради об’єднань підприємців України Алла Алєксєнцева, президент Української асоціації дилерів одягу секонд-хенд Владислав М’ясоєдов, перший віце-президент Всеукраїнської асоціації роботодавців В’ячеслав Биковець (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.