Проводиться акредитація на круглий стіл на тему: «Способи правового захисту журналістів в нових соціально-політичних умовах».

Питання: Які випадки, а також форми подачі матеріалу можуть призвести до судових позовів, як цього уникнути? Як протистояти нинішньому адміністративному тиску? Як протистояти свавіллю правоохоронних органів? Проблеми, з якими можуть зіштовхнутись журналісти. Як захистити свої життя і свободу в екстремальній ситуації, і не вийти при цьому за рамки закону? Як сьогодні можна юридично захистити журналіста, який відправляється працювати в «гарячі» точки планети: гарантії і відповідальність? та ін.

Учасники: Юрій Кушнір, партнер ЮФ «Кушнір, Яким’як та партнери»; Надія Бедричук, перший заступник директора «Українського журналістського фонду»; Євгенія Малих, голова «Фундації Регіональних Ініціатив»; Олександра Петровська-Іваниченко, юрист ЮФ «Кушнір, Яким’як та партнери».

Початок 2 грудня об 11-00 (вул. Хрещатик, 6, ресторан «Мафія»). Телефон: (044) 221-15-98, E-mail: v.shokal@predskazateli.info.