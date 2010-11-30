Міліція поставить на ринках свої представництва

Керівництво Міністерства внутрішніх справ України 29 листопада прийняло рішення про створення на ринках спеціальних громадських приймалень міліції.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, рішення прийнято з метою швидкого та якісного реагування на звернення представників малого бізнесу щодо порушення їхніх прав та корупційних діянь відносно них з боку чиновників.

До роботи у приймальнях залучені оперативники Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю, дільничні інспектори міліції та працівники служби внутрішньої безпеки.

Міліціонери розглядатимуть навіть анонімні повідомлення щодо можливих правопорушень по відношенню до підприємців: здирництво, вимагання хабара, загрози фізичного впливу тощо.

У десятиденний термін звернення підприємця розглядатиметься згідно з чинним законодавством, а про прийняте рішення обов’язково повідомлятиметься заявник.

Відповідно до встановленого графіку, не рідше, ніж раз у десять днів прийом здійснюватиме начальник територіального органу внутрішніх справ.