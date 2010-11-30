ВР посилить державну підтримку малозабезпечених та інвалідів

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та інвалідам”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 326 народних депутатів із 408, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується у Законі „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” при визначенні права сім’ї на допомогу включати до складу сім’ї дітей, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах до досягнення 23 років і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації; жінку та чоловіка, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

Передбачається також заборонити обмежувати розрахунковий розмір державної соціальної допомоги сумою, еквівалентною 75% рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї, поширити на дітей-інвалідів норму щодо збільшення на 20% рівня забезпечення прожиткового мінімуму, яка відповідно до чинної редакції закону застосовується при розрахунках розмірів допомоги сім’ям, в якій один або обоє батьків є інвалідами І чи ІІ групи, застосовувати одночасно відповідні норми щодо збільшення рівня забезпечення прожиткового мінімуму при визначенні розміру допомоги особі, яка відноситься більш ніж до однієї із зазначених категорій: а) дитина, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває в шлюбі; б) дитина, в якої один або обоє батьків є інвалідами І або ІІ групи; в) дитина-інвалід; г) громадянин, який одержав статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту із статусом гірського; д) дитина в малозабезпеченій багатодітній сім’ї з трьома і більше неповнолітніми дітьми.

При цьому розрахунковий розмір державної соціальної допомоги, розрахований для зазначених осіб, пропонується заборонити обмежувати сумою, еквівалентною 75% прожиткового мінімуму для сім’ї.