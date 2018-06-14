Реанімація „печерного антисемітизму” в Інтернеті: no pasaran?

Вибори до місцевих рад та Верховної Ради АРК, що минули, продемонстрували подальше вдосконалювання ксенофобських технологій. Як зазначає керівник ВГО „Комітет виборців України” Олександр Черненко, найбільше негативної інформації вкидали на адресу представників єврейської національності. Були й досить загальні лозунги, зокрема, від кандидатів від партії „Свобода”, - не стільки проти якоїсь національності, скільки антимігрантські, скеровані проти іноземних студентів. Зокрема, пропонувалося ввести „комендантську годину” для чорношкірих жителів, обмежувати прийом на роботу темношкірих громадян України. Чомусь були елементи спекуляції ще й проти представників молдавської національності (очевидно, тому що ті балотувалися в різні органи влади).

Довідка УНІАН-Права людини.Ксенофобія (Xenophobia) – походить від грецьких слів „ксенос” (незнайомий, іноземець, іноземний) та „фобія” (страх). Вікіпедія трактує слово „ксенофобія” як ненависть, нетерпимість чи неприязнь до когось або до чогось чужого, незнайомого, незвичного. Сприйняття чужого як незрозумілого, неосяжного, а тому небезпечного і ворожого. Зведене у ранг світогляду, може стати причиною ворожнечі за принципом національного, релігійного або соціального поділу. Також може (рідко) трактуватися буквально, як нав’язливий страх перед іншими людьми.

Попри незвично короткочасну передвиборчу кампанію, безумовні прояви ксенофобії встигли проявитися у стратегічно важливих, з точки зору офіційного Києва, містах-мільйонниках Одесі та Харкові. Обидва міста характерні наявністю чималої кількості виборців єврейської національності. Харківська єврейська община вважається взагалі вважається, поряд із Дніпропетровською, чи не найзгуртованішою в Україні. З цієї причини вибір штабів політичних партій на користь за діяння призабутих „чорносотенських” пропагандистських прийомів (про які можна прочитати хіба що у підручниках історії, присвячених періоду панування на наших теренах російського царату) – не просто незрозумілий.

Якщо суб’єкт антисемітських атак у Першій Столиці Геннадій Кернес усе ж виграв (нехай із перевагою лишень у 0, 63 відсотка голосів) у свого суперника Арсена Авакова, - мер Морської Столиці України Едуард Гурвіц, поступившись Олексієві Костусєву, пообіцяв оскаржити дії Одеського тервиборчкому у встановленому Законом порядку, аж до звернення у Європейський суд по правах людини.

Варто нагадати: у 1998 році, після того як Кіровоградський обласний суд визнав весняні вибори мера Одеси такими, що не відповідають волевиявленню людей, а Верховний суд України підтвердив справедливість винесення цього рішення, команда Гурвіца також підготувала необхідні документи для Євросуду. Однак знані фахівці у Страсбурзі навіть не відкрили провадження у справі, позаяк вона стосувалися не обмеження прав конкретної людини, а суто політичних понять.

Нині ж, з огляду на численні факти застосовування безумовно ксенофобських політтехнологій, реакція суду у Страсбурзі цілком може бути інакшою. Навіть якщо судді вирішать лише розпочати слухання скарги добродія Едуарда, це стане своєрідним звинуваченням нашої країні в її невмінні самостійно запобігати спалахам міжнаціональних колізій.

ДЕЩО ПРО УДАВАНУ БЕЗКАРНІСТЬ „НЕВИННИХ ІНТЕРНЕТ-КОМЕНТІВ”

- Кандидати, які балотувалися і активно застосовували ксенофобські технології проти вже існуючих, сподівалися, ніби з такими проявами в Україні нікому боротися. Та це не зовсім так, - каже директор Інституту прав людини та запобігання ксенофобії та екстремізму Вадим Масич. - Передовсім боротьба проти ганебного явища полягатиме у оприлюдненні моніторингів, - це ми робитимемо у подальшому – і скеровуванні результатів цих досліджень до прокуратури. Сподіваємося на те, що вона відреагує...

- Такими технологіями зловживали саме ті з кандидатів, яким не було що запропонувати виборцю, коли вони бачили, що нічого позитивного людям дати не в змозі, - доповнює Олександр Черненко. - У таких випадках або вони самі, або їхні „технічні кандидати” поширювали негативну інформацію ксенофобського змісту проти конкурентів. Розрахунок був простим: „суспільство проковтне”... На жаль, суспільство мляво, з іронією реагувало на всякі такі факти. Якщо вчасно не зробити правильні висновки, - найближчі парламентські вибори в цьому плані будуть дуже проблемними. Цьому можна запобігти за допомогою, в тому числі, засобів масової інформації. Їхня увага має підкріплюватись адекватною оцінкою цим подіям.

Народний депутат України, співзасновник Інституту прав людини і запобігання ксенофобії та екстремізму Олександр Фельдман на правах корінного харків’янина спостерігав за непоодинокими спалахами антисемітизму з невимовним жалем. А по завершенні цих вкрай брудних перегонів підготував вироблений разом із авторитетними фахівцями в галузі юриспруденції план поступового, але рішучого викорінення з нашого життя ганебного явища:

- Цьогорічна передвиборча кампанія була обмежена 60 днями, натомість процедура вивчення прокуратурою ксенофобських висловлювань, що лунали впродовж цих 2 місяців, є тривалою. Винесення рішення про порушення кримінальних справ виходить за рамки виборчої кампанії і не має впливу на її перебіг. Та зміна законодавства у бік більш жорсткого й оперативного реагування на факти ксенофобії може стати технологією для зняття кандидатів та партій з виборів.

На його думку, проблему можна вирішити лише шляхом антиксенофобської самоцензури і підвищення рівня політичної культури.

"Ксенофобія стає популярним змістом коментарів і графічних повідомлень в Інтернеті. З одного боку, чимало власників і редакторів Інтернет-ресурсів надто переоцінюють їхню невразливість для правосуддя і недооцінюють важливість антиксенофобського адміністрування сайтів. З іншого боку, чимало правозахисників і жертв ксенофобії не хочуть зв’язуватись з Інтернет-ресурсами, - через стереотипи щодо неврегульованості правового статусу Інтернет-ЗМІ", - розповідає Олександр Фельдман.

Експерти вивчили юридичній бік цього питання і дійшли практичних висновків. Аби покарати розпалювачів міжнаціональної ворожнечі, достатньо написати заяву до суду, де відповідачами вказати офіційних власників Інтернет-видань. Ця інформація є доступною і знаходиться в Інтернеті. Якщо суддя знайде в інформаційних матеріалах ознаки розпалювання міжнаціональної ворожнечі, то інформація буде скерована до прокуратури і та порушить кримінальну справу.

Інший варіант: якщо в ксенофобському коментарі є ознаки розпалювання міжнаціональної ворожнечі і вказана IP-адреса автора, - цей коментар можна скопіювати і сміливо звертатись до прокуратури з вимогою про порушення кримінальної справи.

"Найближчим часом співробітниками нашого інституту буде проведено моніторинг коментарів під новинними повідомленнями на найпопулярніших сайтах. Всі коментарі із закликами до міжнаціональної ворожнечі, із вказаними IP-адресами авторів, стануть предметами заяв до прокуратури. Там, де немає IP-адрес, звертатимемося до адміністрації сайтів з проханням надати такі дані для подачі заяв. Ми не хочемо, аби ця ініціатива сприймалася як тиск на Інтернет-ЗМІ і тому прагнутимемо довести факт злочину таким чином, що самі Інтернет-сайти не постраждали через неадекватність окремих користувачів", - каже Фельдман.

За його словами, якщо власник сайту не бажає проводити значну частину свого часу в судах, то в нього є альтернатива: або слідкувати за коректністю коментарів і блокувати ксенофобські висловлювання, - або покласти відповідальність на самих користувачів, запрограмувавши сторінки таким чином, щоб була видна IP-адреса коментатора.

НА ЗАМІТКУ РЕКРУТЕРАМ

Часописи, що видаються у традиційно „студентських” містах, час від часу розміщують безневинні, на перший погляд, рекламні оголошення про легкий спосіб щоденного заробітку для молодої людини. Працювати за монітором можна у будь-який зручний для студента час; показником, що впливає на кількість зароблених гривень (або Web-money), є написання обумовлених із роботодавцем коментарів на задану тематику під статтями/інформаційними повідомленнями на найпопулярніших Інтернет-сайтах. В тому числі й на УНІАН.

Дехто з моїх колег, провівши незалежне журналістське розслідування, встановили, що набір „псевдолітературних рекрутів” здійснюється також безпосередньо у вишах Києва, Львова та інших міст. Звичайно, перевагу у „працевлаштуванні” мають ті, хто вміє тримати язик за зубами. В тому числі й стосовно розміру щоденних/щотижневих гонорарів.

З огляду на характер замовлених коментарів не варто дивуватись з приводу їхньої тенденційності, що супроводжується майже дитячою наївністю дописувачів. Та чи замислюються ініціатори „брудних ідеологічних забавок” над проблемою деформації психіки молодих людей, що відбувається під час „літературних вправ”?

Що не може не непокоїти, - фінансування подібних Інтернет-кампаній відбувається завдяки „тумбочкам”, що „стоять” в офісах вітчизняних політиків (інколи доволі відомих) та їхніх „кишенькових” політпартій.

- Європейські, американські політики дуже хворобливо ставляться до таких речей, - попереджає О. Фельдман. - Тож ми точно звертатимемо їх увагу на неподобства, що їх припускалися в нашій країні під час кампанії. Якщо імена наших політиків і назви наших партій, що заплямували себе ксенофобськими випадами, з’являться у тамтешній пресі, їм буде досить складно, з’являючись в Європі, говорити про свою цивілізованість.

За його словами, як правило, коментарі пишуть спеціально найняті люди. Спеціальні акції влаштовують політичні штаби, при цьому вони стверджують, ніби це – справа рук якоїсь хворої людини, маргінала.

"Нагадаю про одного помітного тележурналіста, який, агітуючи за кандидата в мери Одеси, пропонував Едуарда Гурвіца відправити, разом із його оточенням, „на екскурсію до Бабиного Яру в один кінець”. Як це взагалі співставляється зі словами нашого Президента, спікера Верховної Ради?!" - каже Фельдман.

На його думку, передовсім про факти реанімації „печерного антисемітизму” повинні були б говорити з трибуни Верховної Ради. Наслідком обговорення мали б стати законодавчі ініціативи, мета яких, - сприяти пануванню в країні міцного міжнаціонального спокою й приязні.

Такі законопроекти, - за авторством Олександра Фельдмана та Тараса Чорновола – зареєстровані у ВР ще у 2008 році. Лишилося розпочати роботу з ними, - не як із другорядними, а як з такими, що здатні упередити цілком можливі негативні процеси.

- Можливості Інтернету постійно зростають, іноді зі значним прискоренням, тому протидія ксенофобським проявам частенько відстає, надто на законодавчому рівні. Наразі рецепту, як їм протидіяти, не існує, - констатує депутат ВР Олександр Фельдман. - Тому застосовуватимемо всі законні методи, починаючи з оприлюднення заяв – до „мізкових штурмів”, про які йтиметься під час засідань комітетів Верховної Ради.

На його думку, якщо партія відкидає таку риторику, то навряд чи її прибічники, скажімо, в Луганську чи в Житомирі виголошували б явні дурниці, як це мало місце серед кандидатів від партії „Свобода”. Наприклад, студентів-іноземців після 9 вечора в Луганську не випускати на вулиці, а в Житомирі, навпаки, випускати.

"Ймовірніше, самі партії і їхні штаби підтримують гасла, що апелюють до низьких проявів людської поведінки. Вони працюють на зниження рівня культури людини. Згадаймо кампанію проти Яценюка, ніби Арсеній Петрович – єврей. Один кричав, що Яценюк – таки да єврей, сам Арсеній Петрович кричав, що не є євреем. Складно сказати, хто поводився достойнише: той, хто провокував – чи той, хто реагував... Та ж пропаганда велася проти Юлії Тимошенко," - каже Фельдман.

Як зазначає експерт, без виховання населення ніякими прокуратурами, ніякими покараннями чи моніторингами ми нічого не доб’ємося. "Зверніть увагу на МАУП. Донедавна цей виш був проблемний – з-за антисемітських лозунгів; а нині зовсім інша ситуація. Помінялося керівництво академії, помінявся підхід, студентів тепер не „годують” дурницями, а навантажують виключно потрібними справами", - стверджує він.

ВІД ЯКИХ ПАРТІЙ ОЧІКУВАТИ НЕПРИЄМНИХ „СЮРПРИЗІВ” ЧЕРЕЗ 2 РОКИ?

2011 рік, швидше за все, не буде обтяжений парламентськими перегонами. Увага наших владців буде зосереджена передовсім на підготовці до проведення в Києві, Харкові, Донецьку і Львові матчів першості Європи, в яких візьмуть участь найкращі національні футбольні збірні Старого Континенту.

Та небезпека прихованої від стороннього ока „домашньої роботи” із подальшого вдосконалення брудних технологій із „національним присмаком”, задля їхнього використання у 2012-му, все одно залишається.

- Мені б не хотілося, щоб, за прикладом „Свободи”, вибудовувати передвиборну стратегію на нападках на певні нації „сподобалося” б й якимось іншим партіям, - зазначає О. Фельдман. - Але, боюся, що крім антисемітської та антиросійської, напередодні наступних парламентських виборів обігруватиметься також проблема міграції.

Особисто я ставлюся до звичайної цивілізованої міграції рівно. Добре, коли до нашої країни їдуть люди. Бажано, аби ними займалися на державному рівні і робили це одразу після появи мігрантів.

Та проблеми від цього не зникають. Говорити про них треба, зберігаючи гідність людей, про яких йдеться, і свою власну. Якщо ж цим займатимуться виключно маргінали, - ми знову виявимося очах світу як недостатньо цивілізовані люди.

В багатьох з нас стискалося серце, коли з Франції „вичавлювали” ромів і ті були змушені повертатись до країни, звідки з такими зусиллями перед цим виїхали.

- Найчастіше до „заборонених прийомів” вдаються, коли йде персональна боротьба, - констатує Олександр Черненко. - Якщо вернемося до змішаної системи на парламентських виборах, тема спекулюватиметься знов саме на мажоритарних округах. Або через анонімів, або через технічних кандидатів.

З досьє УНІАН-Права людини. Два роки тому суд штату Монтана встановив, що Інтернет-видання не зобов’язані розкривати імена анонімних коментаторів будь-кому. Пам’ятаючи про відому усім прецедентну практику, що характерна для Сполучених Штатів, можна легко передбачити подальшу активність тамтешніх “Інтернет-кілерів”.

Історія справи пов’язана з тим, що один з кандидатів на державну посаду Расс Доті (Russ Doty) образився на свого конкурента Бреда Молнара (Brad Molnar), який виграв у 2004 році вибори до Комісії з питань державної служби. Крім того, що Молнар виграв вибори у Доті, останній вважав, що його суперник або хтось із наближених до нього осіб залишав на сайті видання The Billings Gazette коментарі, що паплюжили Доті. Автор коментарів робив це анонімно, тому Доті звернувся до працівників The Billings Gazette з вимогою надати йому інформацію про те, хто приховується під низкою псевдонімів. А згодом вирішив домогтися інформації, що його цікавить, у суді. Суд, проте, зважив на те, що анонімних коментаторів захищає той самий закон, що надає можливість ЗМІ не розголошувати свої інформаційні джерела. Суддя також зазначив, що взагалі не вбачає проблеми в тому, що сталося, позаяк коментарі від анонімних користувачів навряд чи здатні зіпсувати репутацію і бодай кимось сприйматись усерйоз.

Олег БАЗАК, для УНІАН-Права людини

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