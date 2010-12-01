Янукович хоче, щоб в основі бюджету-2011 був новий Податковий кодекс

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що державний бюджет на 2011 рік буде опрацьовано і ухвалено вже на основі нового податкового законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час робочої зустрічі із Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Томасом МІРОВИМ, яка відбулася сьогодні в Астані у кулуарах самміту ОБСЄ.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що на сучасному етапі економічна ситуація в Україні стабілізується.

«Мною ініційована програма реформ на 2010-2014 роки. Затверджено план-графік її реалізації. І поки що ми ідемо за графіком», - поінформував Президент України.

При цьому він акцентував увагу на пріоритетних напрямках здійснення реформ в Україні, зокрема удосконалення регуляторної політики та податковій і бюджетній реформах.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Податковий кодекс зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді.

«Але сподіваюся – він буде закладений в основу бюджету на 2011 рік, тобто на нових законодавчих засадах буде забезпечена реалізація реформ у бюджетній сфері”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада В.ЯНУКОВИЧ заявив, що вирішив ветувати Податковий кодекс. Таке рішення В.ЯНУКОВИЧ, за його словами, ухвалив після наради з питання Податкового кодексу, у якій брали участь прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, члени уряду.

“Ми домовилися, що робоча група, яка створена урядом за участю представників Президента, малого та середнього бізнесу, сьогодні-завтра напрацює зміни до Податкового кодексу, які я розгляну у четвер. І в разі, якщо вони відповідатимуть тим вимогам, які стоять перед цим Кодексом, я їх підпишу і подам до парламенту”, - підкреслив Президент.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН не виключає, що у четвер, 2 грудня, парламент розглядатиме зауваження Президента до Податкового кодексу.