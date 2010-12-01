2 грудня об 11.00 відбудеться круглий стіл на тему «Способи правового захисту журналістів в нових соціально-політичних умовах» (вул. Хрещатик, 6, ресторан «Мафія» (Біля ІА «УНІАН»).

На обговорення пропонується винести такі питання:

1. Які випадки, а також форми подачі матеріалу можуть призвести до судових позовів? І як цього уникнути?

2. Як протистояти нинішньому адміністративному тиску? Як протистояти свавіллю правоохоронних органів? Проблеми, з якими можуть зіштовхнутись журналісти.

3. Як захистити свої життя і свободу в екстремальній ситуації і не вийти при цьому за рамки закону?

4. Як сьогодні можна юридично захистити журналіста, який відправляється працювати в «гарячі» точки планети: гарантії і відповідальність?

В обговорені означених питань приймуть участь:

1. Юрій Кушнір, партнер ЮФ «Кушнір, Яким’як та партнери»

2. Надія Бедричук, перший заступник голови «Українського журналістського фонду»

3. Євгенія Малих, голова «Фундації Регіональних Ініціатив»

4. Олександра Петровська-Іваниченко, юрист ЮФ «Кушнір, Яким’як та партнери»

Форматом зустрічі передбачено фуршет, неформальне спілкування зі спікерами, можливість взяти особисті коментарі та інтерв’ю.

Акредитація і додаткова інформація про захід за телефоном: (044) 221-15-98, або по E-mail: v.shokal@predskazateli.info, контактна особа – Віталій Шокал