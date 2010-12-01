Литвин: Трудового і Житлового кодексів у найближчих планах ВР немає

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що парламент найближчим часом не розглядатиме проекти Трудового і Житлового кодексів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Верховної Ради у відповідь на критичні виступи народних депутатів Михайла ВОЛИНЦЯ та Андрія СЕНЧЕНКА (обидва із фракції БЮТ) щодо проектів цих кодексів.

«Нема цієї теми, і в найближчій осяжній перспективі її не буде», - сказав В.ЛИТВИН, додавши, що «боротися з вітряками немає підстав».

«Давайте ми хоча б розберемося з Податковим кодексом, а Трудовий і Житловий кодекси не розглядаються, і нема в планах Верховної Ради України розглядати ці документи», - наголосив спікер.