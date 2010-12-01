Як покращити виконання рішень Європейського суду з прав людини?

Вчора у Страсбурзі відкрилось засідання Комітету міністрів Ради Європи (рівень прав людини - DH) з питань нагляду за виконанням рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), на якому розглядають питання щодо особливостей нової системи нагляду за виконанням рішень ЄСПЛ відповідно до Інтерлакенської декларації з реформування суду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, постійний представник України при Раді Європи Микола ТОЧИЦЬКИЙ перебрав естафету головування у зазначеному Комітеті міністрів Ради Європи.

Саме за час його головування передбачається прийняти рішення з удосконалення системи нагляду за виконанням рішень ЄСПЛ. Очікується, що нові процедури будуть введені у дію вже з 1 січня 2011 року.

Під час нинішнього засідання міністри розглянуть, зокрема, стан виконання європейськими державами рішень Європейського суду з прав людини у справах, загальна кількість яких становить близько тисячі. З них будуть розглянуті у режимі усних дебатів більш як 20 найбільш складних справ або групи справ.

Передбачається ухвалити рішення та резолюції щодо подальших заходів з виконання рішень ЄСПЛ.

Як відомо, Україна головуватиме у Комітеті міністрів Ради Європи у період з травня по листопад 2011 року.

Головування України у Комітеті міністрів Ради Європи (на напрямі - права людини) з питань нагляду за виконанням рішень Європейського суду з прав людини розпочинається на шість місяців раніше, відзначають в МЗС України.