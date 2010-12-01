Справа про смерть студента в міліції: підсудні просять виставити пресу

Суд відмовився відправляти на додаткове розслідування кримінальну справу стосовно двох працівників Шевченківського районного управління міліції Києва, які звинувачуються у причетності до смерті в приміщенні райвідділу студента Ігоря Індила.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оголосила суддя Деснянського районного суду Києва Маргарита ВАСИЛЬЄВА. Повернути справу на додаткове розслідування просив адвокат батьків студента Олександр ЗАРУЦЬКИЙ.

Як сказано у рішенні, суд вважає, що справа підлягає судовому розгляду по суті, оскільки процесуальних підстав для закриття чи зупинення розгляду справи немає.

Також у судовому рішенні зазначається, що вказані у клопотанні адвоката начебто недоліки у з’ясуванні окремих причин і обставин смерті І.Індила на досудовому слідстві потребують з’ясування під час розгляду справи по суті.

Водночас, суд задовольнив клопотання матері І.Індила про залучення представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили ЖУРАВСЬКОЇ як її представника на судові засідання.

Суд відхилив клопотання низки телекомпаній щодо здійснення відеофіксації судових засідань, оскільки обвинуваченні висловили заперечення з цього приводу.

Перше судове засідання розгляду справи по суті призначено на 11.00 8 грудня. Суд залишив стосовно обвинувачених міру запобіжного заходу у вигляді підписка про невиїзд.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня телеканал «1+1» повідомив, що дільничний міліціонер забрав з одного з гуртожитків Києва студента І.Індила у відділення міліції Шевченківського району столиці, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу.

28 травня прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції, в якому загинув І.Індило. Пізніше справа була передана для розслідування в прокуратуру м. Києва.

У жовтні в прокуратурі Києва заявили, що смерть студента стала наслідком службової недбалості і перевищення повноважень з боку двох працівників правоохоронних органів.