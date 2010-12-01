«Беркут» розігнав акцію протесту батьків, чиї діти загинули в аваріях

Батьки дітей, загиблих у дорожніх аваріях, сьогодні пікетували будівлю Миколаївського обласного управління внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, вони заявили свій протест проти затягування розслідувань цих трагедій, проти бездіяльності працівників слідчих органів, які дозволяють винуватцям загибелі молодих людей залишатися на волі через кілька років після аварій.

Організувала акцію одна з матерів, чия дочка загинула в автомобільній катастрофі.

Учасники акції зібралися на перетині вулиць Декабристів і Спаської. До них приєдналися члени об`єднання «Свобода», які протестували проти деяких дій органів місцевого самоврядування. Всього налічувалося не більше 40 чоловік.

Незадовго до заявленого часу початку акції (10.00), приблизно о 09.45, до місця проведення акції підійшли близько десяти бійців «Беркута», які відтіснили мітингуючих, узяли їх у кільце і підвели до будівлі Центрального райвідділу міліції, який знаходиться поряд. Всіх затриманих заштовхнули у ворота внутрішнього двору райвідділу, незважаючи на обурення всіх, хто став свідком цієї сцени.

На зустріч з кількома протестуючими, яким вдалося залишитися на вулиці, вийшов заступник начальника міського управління міліції, начальник міліції громадської безпеки м. Миколаєва Олексій МІРОШНІЧЕНКО. Він пояснив, що вчора ввечері, напередодні проведення акції, після того, як була подана заявка на її проведення, до Миколаївського окружного адміністративного суду був поданий апеляційний позов Миколаївського міськвиконкому.

Суд прийняв рішення про обмеження права проводити акції протесту в таких місцях, як обласне управління та обласна прокуратура. Як пояснив О.МІРОШНІЧЕНКО, заявка на проведення акції подавалася в загальній чисельності на 500 чоловік, а «ні перед обласною прокуратурою, ні перед будівлею обласного УВС немає майданчика, де могла б розміститися така кількість людей. Тому був зроблений висновок про те, що це може зупинити дорожній рух, викликати обурення власників транспортних засобів і тих громадян, які просто їдуть до місць своєї роботи і не зможуть проїхати по цій вулиці». (Перед обласним управлінням внутрішніх справ по вулиці Декабристів рух транспорту заборонений, а вулиця Спаська не відноситься до найбільш жвавих міських магістралей - УНІАН).

У заявці, поданій учасниками акції протесту батьків, було вказано для участі 100 чоловік, в заявці, поданій об`єднанням «Свобода», - приблизно 300 чоловік.

О.МІРОШНІЧЕНКО також заявив, що після того, як будуть встановлені особи затриманих, з`ясовані всі обставини, при яких відбулося затримання і складені відповідні документи, учасники акції будуть відпущені. Затриманих учасників пікету звинувачують у порушенні порядку проведення мирних зборів громадян згідно з ч.1 ст.185 Адміністративного кодексу України, за що передбачено покарання від штрафу до адмінарешту.