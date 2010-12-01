2 грудня - 11-00 - Відбудеться обговорення пропозицій до зміни Закону України «Про захист персональних даних», який вступає в дію 1 січня 2011 року. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, віце-президент УСПП Валерій Пекар, представники Інтернет Асоціації України, Асоціації зовнішньої реклами України, Асоціації українських банків, Ліги страхових організацій України, Союзу орендарів та підприємців України, Федерації металургів України та інших громадських та галузевих асоціацій. (УСПП, вул. Хрещатик 34, 3-поверх, зал засідань). Потрібна акредитація. Телефони: 279-74-80, 097-93-67-510.