Прес-конференція на тему: «Про стан українців в Російській Федерації, викликаний рішенням влади РФ про закриття Федеральної культурної автономії українців в Росії»

3 грудня о 10-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція керівництва Української Всесвітньої Координаційної Ради на тему: «Про стан українців в Російській Федерації, викликаний рішенням влади РФ про закриття Федеральної культурної автономії українців в Росії». Учасники: Дмитро Павличко, голова УВКР, Михайло Ратушний, заступник голови УВКР (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter