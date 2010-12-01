Китай заблокував доступ до сайту Wikileaks

Влада Китаю заблокувала доступ до сайту інтернет-ресурсу Wikileaks.

Як передає Газета.ру, за даними джерел, таке рішення було продиктоване прагненням обмежити розповсюдження інформації, що “порочить країну”, і небажанням «псувати відносини зі США».

З ранку середи, 1 грудня, спроби «зайти» на сайти wikileaks.org і cablegate.wikileaks.org, що опублікували більш як 250 тис. документів Міністерства закордонних справ США, супроводжувалися написом «з`єднання не може бути встановлене». Видання зазначає, що китайська влада дотримується політики цензурних обмежень на контент, що розміщується у мережі.

Як повідомлялося, зокрема, в матеріалах Wikileaks йшлося, що Китай має намір переглянути своє ставлення до КНДР як до союзника і вважає країну «зіпсованою дитиною».

Також у таємному листуванні американських і китайських дипломатів йшлося про те, що КНР фактично готова погодитися з об`єднанням двох Корей під керівництвом Сеула.