У Тернопільській міськраді повісили ікону

У залі пленарних засідань Тернопільської міської ради відтепер висітиме ікона із зображенням Ісуса Христа.

Як повідомив кореспонденту УНІАН міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ, цю ікону учора подарували міській раді єпископи традиційних християнських конфесій, благословляючи новобраних депутатів на їхню роботу.

«Було б неправильно її поставити десь інакше, як в залі засідань», - переконаний С.НАДАЛ.

Він також вважає, що завдяки іконі вдасться вгамувати пристрасті під час пленарних засідань. Адже вже під час першої сесії депутати від Партії регіонів не приховували свого обурення тим, що їхніх представників не включили до складу лічильної комісії, до складу міськвиконкому, вони також мали чимало зауважень щодо порушень регламенту, додав мер.

«Є сподівання, що ікона таки має чудотворну силу і свою роботу зробить. Можливо, ті, в кого там Сатана всередині вирує, подивляться на ікону і заспокояться, і Бог таки дасть їм розум», - сказав С.НАДАЛ.

Він також висловив переконання, що ікона нікому не заважатиме у залі пленарних засідань.

Раніше у залі пленарних засідань висів лише герб Тернополя, а також портрет першого бургомістра-українця Тернополя Володимира Лучаківського.