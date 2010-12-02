Сьогодні світ відзначає День боротьби з рабством. Україна потребує окремого закону про боротьбу з торгівлею людьми, вважає посол ОБСЄ в Україні Любомир КОПАЙ.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, за його словами, торгівля людьми – це проблема не лише України, але специфіка України полягає у тому, що вона є як «імпортером», так і «експортером» у рамках цього явища.

У боротьбі з рабством ОБСЄ підтримує Україну, але задля більшої ефективності на нинішньому етапі їй потрібно перед усім прийняти два документи.

Йдеться про окремий закон щодо боротьби з торгівлею людьми і нову державну програму на наступні п’ять років, якої ще немає.

„Ми бачимо, що ця проблема дедалі більше стосується не лише молодих жінок, а й українських чоловіків, які у рабських умовах працюють на будівництвах, фабриках, кораблях і у військових конфліктах”, - сказав Л.КОПАЙ.

Як відзначає “Німецька хвиля”, трудове рабство випередило сексуальне. Таку тенденцію підтверджує статистика, наведена Міжнародною організацією з міграції в Україні. З кожним роком від торгівлі людьми потерпає більше чоловіків. Цьогоріч звернень до МОМ від осіб чоловічої статі надійшло на 11% більше, ніж минулого року. З понад 800 осіб (2010 рік), які звернулися за допомогою, 34% – чоловіки. При цьому більшість потерпілих цього року, згідно зі статистикою, це жертви трудової експлуатації.

На другому місті – сексуальна експлуатація та жебрацтво.

Країнами ризику для українців залишаються Росія, Польща та Чехія. Звідти у 2010 році було найбільше звернень про допомогу, зазначають у МОМ.

Все більш поширеним стає явище, коли українців експлуатують у межах України. Постраждалі зазвичай звертаються до неурядових організацій, а відтак і до МОМ.

За 12 років в Україні порушено майже три тисячі справ за звинуваченнями у торгівлі людьми, і лише трохи більше півтисячі завершено судовим вироком.