Підприємці пікетують ВР, виступаючи проти Податкового кодексу

Близько 200 підприємців пікетують Верховну Раду, виступаючи проти ухваленого парламентом Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, частина людей під Верховну Раду прийшла з акції протесту на Майдані Незалежності.

Кількість людей під парламентом зростає.

Разом з тим, на Майдані Незалежності триває мітинг підприємців проти Податкового кодексу. Зараз на Майдані перебуває близько 2 тисяч учасників акції. Їхніми вимогами, як і раніше, залишається розробка нового кодексу, відставка нинішнього складу Кабінету міністрів та проведення парламентських виборів навесні 2011 року