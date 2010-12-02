До зникнення Климентьєва можуть бути причетні міліціонери?

Основною версією слідства у справі про зникнення редактора харківської газети «Новый стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА залишається професійна діяльність.

Про це заявив в інтерв`ю «Газеті по-киевски» заступник міністра внутрішніх справ Василь ФАРИННИК.

«Минулого четверга я виїжджав до Харкова на заслуховування результатів розслідування. Ми напружили всіх, кого можна. Тільки слідчих там дев`ять чоловік працюють, я вже не кажу про велику кількість оперативних працівників, які займаються пошуками. З восьми версій зараз ми відкинули половину, можу нагадати що залишилися. Вбивство у зв`язку з професійною діяльністю – основна версія. Друга версія: вбивство, скоєне родичами КЛИМЕНТЬЄВА через спадок (він був заможною людиною, на його рахунках – близько 600 тис. доларів). У КЛИМЕНТЬЄВА були неоднозначні стосунки з близькими: одному він щось обіцяв, інші розуміли, що нічого не одержать. Третя версія: вбити могли боржники – вдома в редактора знайдено чимало боргових розписок. Четверта версія – інсценування. Вона поки що залишається, але, найімовірніше, відпаде» - сказав В.ФАРИННИК.

«В основну версію – вбивство на професійному грунті – і входить підверсія, що могли прикласти руку міліціонери. У справі вже є колишній правоохоронець Андрій КОЗЫР, який працював у міліції Харкова. Він у розшуку в двох справах: одна розслідується, друга вже слухається в суді. Ще до зникнення КЛИМЕНТЬЄВА він «погорів» на злочинах з наркотиками і був звільнений з органів, потім зник. Його бачили перед зникненням у компанії КЛИМЕНТЬЄВА, і ми не відкидаємо версію, що він міг бути причетним до цього злочину», - підкреслив заступник міністра.

Кажучи про те, як проходять пошуки В.КЛИМЕНТЬЄВА, В.ФАРИННИК повідомив, що водоймище, на якому знайшли човен з його речами, «дослідили вже вздовж і поперек». Зараз досліджуються всі невпізнані трупи, знайдені в Харкові та області, а також невідомі тіла, виявлені після 12 серпня по всій Україні.

Як повідомляв УНІАН, дружина В.КЛИМЕНТЬЄВА повідомила про зникнення чоловіка 12 серпня. Під час перевірки встановлено, що 11 серпня В.КЛИМЕНТЬЄВ виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» в невідомому напрямі. Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що в човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, був знайдений мобільний телефон В.КЛИМЕНТЬЄВА, проте міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що знайдений телефон не належить зниклому, його власністю є тільки сім-картка.

За словами А.МОГИЛЬОВА, слідство розглядає близько 10 версій зникнення журналіста.

Газета «Новый стиль» існує з 2004 року, відтоді вийшло 76 номерів. Друкування газети здійснювалося за кошти головного редактора. Основний напрямок діяльності журналістів «Нового стиля» – розслідування порушень прав громадян чиновниками, правоохоронними органами і суддями.