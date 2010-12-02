З Верховного суду пішли відразу вісім суддів

Верховна Рада України під час сьогоднішнього засідання ухвалила рішення про звільнення вісьмох суддів Верховного суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, у зв’язку з цим було ухвалено три відповідні постанови.

Зокрема, звільнені Володимир ДРАГА, Олександр СЕЛІВОН, Валерій ДАНЧУК, Євген ЛЕВЧЕНКО, Володимир ПЕРЕПІЧАЙ, Віра ВЕРЕЩАК, Любов ЛИХУТА і Володимир МАЗУРКА.

Крім того, парламент іншим голосуванням звільнив з посади одного суддю Вищого господарського суду Людмила ПРОДАЄВИЧ.

Усі судді були звільнені за власним бажанням.